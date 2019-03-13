2019-03-13T08:32:54+03:00
Общество

Какой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща

В этом году благоустройство эко-парка продолжился
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Какой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща. Фото: Юлия ВахрушеваКакой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща. Фото: Юлия Вахрушева
Изменить размер текста:

Будущее Гремячей гривы красноярцы могут обсудить сообща. Руководитель агентства по туризму Юлия Вахрушева на своей странице в «Фейсбуке» пригласила горожан прийти завтра, 14 марта (четверг), в 19.00 по адресу Ленина, 120 (здание, известное, как «пирамида»).

Обустраивать эко-парк в черте города начали еще в прошлом году. Его территория – около 300 гектаров, расположена между Академией биатлона и кампусом СФУ. В первую очередь там оборудовали главный вход с визит-центром, различные детские площадки, прогулочные дорожки, лавочки и мусорные урны. Отвели площадки для любителей покататься на роликах, скейтах и велосипедах.

Теперь настало время подумать сообща, что же добавить и улучшить во вторую очередь. Те, кто придет на публичные слушания, узнаю мысли и планы, созревшие в агентстве по туризму. Там пообещали, что любая инициатива от самих красноярцев будет услышана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей
Красноярские спортсмены, завоевавшие медали Универсиады, получат премию от правительства края
В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи
В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин
Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям
В Красноярске разъяренный сосед избил меломана за громкую музыку
Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей талантливым первокурсникам
Красноярские «Столбы» в период Универсиады посетили 52 340 человек
В Минусинске трех больных туберкулезом заставили лечиться через суд
Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
В Красноярск прилетел почетный гражданин Хазрет Совмен
«Только три минуты? Скромно!»: красноярцев удивил фейерверк на Татышеве
Главный наркополицейский Хакасии попался на взятке и крышевании драгдилера
Это рекорд! Красноярцы завоевали 23 медали на Универсиаде
«За тобой следят, ожидай»: за долг друга коллекторы угрожали красноярцу расправой
Опоздавший на рейс красноярский пассажир засудил авиакомпанию
Золотые призеры Универсиады в Красноярске получат звания мастеров спорта международного класса
Сборная России по хоккею с шайбой завоевала золото Универсиады
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
Суд вернул прокуратурам дело экс-главы минприроды Красноярского края Елены Вавиловой
Фанаты ХК «Енисей» просят губернатора края уволить Аленичева и его штаб
Хоккеистки сборной России подарили Дмитрию Медведеву клюшку
В Красноярске продают элитный коттедж с пристанью за 50 миллионов рублей
Красноярский край отправил Монголии 2 миллиона высококлассных яиц
В Красноярске до середины апреля демонтируют все новогодние елки