Какой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-13T08:32:54+03:00

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Будущее Гремячей гривы красноярцы могут обсудить сообща. Руководитель агентства по туризму Юлия Вахрушева на своей странице в «Фейсбуке» пригласила горожан прийти завтра, 14 марта (четверг), в 19.00 по адресу Ленина, 120 (здание, известное, как «пирамида»).

Обустраивать эко-парк в черте города начали еще в прошлом году. Его территория – около 300 гектаров, расположена между Академией биатлона и кампусом СФУ. В первую очередь там оборудовали главный вход с визит-центром, различные детские площадки, прогулочные дорожки, лавочки и мусорные урны. Отвели площадки для любителей покататься на роликах, скейтах и велосипедах.

Теперь настало время подумать сообща, что же добавить и улучшить во вторую очередь. Те, кто придет на публичные слушания, узнаю мысли и планы, созревшие в агентстве по туризму. Там пообещали, что любая инициатива от самих красноярцев будет услышана.

ИСТОЧНИК KP.RU