В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-13T07:12:12+03:00

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В Красноярске в школе № 134 решили провести эксперимент. Для подготовки будущих первоклассников закупили печи. Так что помимо традиционных чтения, письма и счета ребята учатся лепить из глины. А ведет занятия педагог дополнительного образования со звучной фамилией – Александр Гончаров.

И педагоги, и родители уверены, что совместная работа и неформальное общение позволяют ребятишкам и взрослым лучше узнать друг друга, найти общий язык и в конечном итоге записаться в класс к понравившемуся учителю.

В управлении образования Красноярска рассказали, что занятия по подготовке будущих первоклашек проводятся в большинстве школ города. Они не являются обязательными, так что родители записывают туда ребятишек детей по собственному желанию. Правда, посещение «Дошколенка» ребенком с другого микроучастка не гарантирует, что его запишут в эту школу автоматически. Только после 1 июля и только при наличии свободных мест.

По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут 14,5 тысяч первоклассников. В школах будет сформировано более 550 классов-комплектов.

ИСТОЧНИК KP.RU