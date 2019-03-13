2019-03-13T07:12:12+03:00
Общество

В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи

Чтобы заниматься гончарным делом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи. Фото пресс-службы управления образования городаВ Красноярске для подготовки дошколят закупили печи. Фото пресс-службы управления образования города
Изменить размер текста:

В Красноярске в школе № 134 решили провести эксперимент. Для подготовки будущих первоклассников закупили печи. Так что помимо традиционных чтения, письма и счета ребята учатся лепить из глины. А ведет занятия педагог дополнительного образования со звучной фамилией – Александр Гончаров.

И педагоги, и родители уверены, что совместная работа и неформальное общение позволяют ребятишкам и взрослым лучше узнать друг друга, найти общий язык и в конечном итоге записаться в класс к понравившемуся учителю.

В управлении образования Красноярска рассказали, что занятия по подготовке будущих первоклашек проводятся в большинстве школ города. Они не являются обязательными, так что родители записывают туда ребятишек детей по собственному желанию. Правда, посещение «Дошколенка» ребенком с другого микроучастка не гарантирует, что его запишут в эту школу автоматически. Только после 1 июля и только при наличии свободных мест.

По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут 14,5 тысяч первоклассников. В школах будет сформировано более 550 классов-комплектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин
Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям
В Красноярске разъяренный сосед избил меломана за громкую музыку
Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей талантливым первокурсникам
Красноярские «Столбы» в период Универсиады посетили 52 340 человек
В Минусинске трех больных туберкулезом заставили лечиться через суд
Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
В Красноярск прилетел почетный гражданин Хазрет Совмен
«Только три минуты? Скромно!»: красноярцев удивил фейерверк на Татышеве
Главный наркополицейский Хакасии попался на взятке и крышевании драгдилера
Это рекорд! Красноярцы завоевали 23 медали на Универсиаде
«За тобой следят, ожидай»: за долг друга коллекторы угрожали красноярцу расправой
Опоздавший на рейс красноярский пассажир засудил авиакомпанию
Золотые призеры Универсиады в Красноярске получат звания мастеров спорта международного класса
Сборная России по хоккею с шайбой завоевала золото Универсиады
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
Суд вернул прокуратурам дело экс-главы минприроды Красноярского края Елены Вавиловой
Фанаты ХК «Енисей» просят губернатора края уволить Аленичева и его штаб
Хоккеистки сборной России подарили Дмитрию Медведеву клюшку
В Красноярске продают элитный коттедж с пристанью за 50 миллионов рублей
Красноярский край отправил Монголии 2 миллиона высококлассных яиц
В Красноярске до середины апреля демонтируют все новогодние елки