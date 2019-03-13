2019-03-13T06:57:26+03:00
Происшествия

В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин

У одной разбили лобовое стекло [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"
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Минувшей ночью хулиганы устроили паркур по крышам автомобилей, припаркованным возле одной из пятиэтажек на улице Никитина. Судя по видео, которое появилось в группе «ЧП-Красноярск», пострадали две машины. У одной разбито лобовое стекло, с такими трещинами невозможно ездить – только менять. У второй машины помят капот. И везде – отпечатки ботинок.

В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин.

По информации, полученной от полиции, владельцы уже написали заявление в полицию. И даже установлен предполагаемый «любитель острых ощущений». Из каких соображений он это сделал, можно догадаться – обыкновенное бездумное хулиганство. Ему придется не только ответить за него по закону, но и возместить полностью ущерб владельцам автомобилей.

Пользователи соцсети попытались даже пошутить по поводу: «А может снова олень из «Роева ручья» сбежал». А другие удивляются: неужели сигнализация не сработала?

ИСТОЧНИК KP.RU

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