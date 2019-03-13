2019-03-13T06:28:36+03:00
Общество

Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям

И едва не лишился за это машины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседямЖитель Красноярска захватил часть подъезда назло соседямФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска решил улучшить свои жилищные условия за счет нескольких квадратных метров подъезда. Во многих высотках на этажах есть небольшой закуток, который предназначен для общего пользования, например, для стоянки детских колясок. Вот на этот закуток мужчина и положил глаз – устроил там кладовую для личных вещей.

Соседей – мамочек с детьми – это не устраивало, говорить с ними по-хорошему гражданин отказывался, освобождать площадку не захотел. Даже когда получил на руки решение суда, не посчитал его авторитетным.

И тогда пообщаться с упрямым гражданином отправились судебные приставы. Они установили, что гражданин приобрел автомобиль. По закону ему нужно зарегистрировать его. Но именно на регистрацию приставы и наложили арест. А без этого что есть машина, что ее нет – ездить-то нельзя. Вот тут мужчина на собственной шкуре прочувствовал смысл слова «неудобство». Поэтому освободил незаконно захваченные квадратные метры подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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