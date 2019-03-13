2019-03-13T04:58:10+03:00
Общество

Красноярские «Столбы» в период Универсиады посетили 52 340 человек

А спецтранспорт заповедника сделал свыше 3,5 тысяч рейсов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские «Столбы» в период Универсиады посетили 52 340 человек. Фото пресс-службы заповедникаКрасноярские «Столбы» в период Универсиады посетили 52 340 человек. Фото пресс-службы заповедника
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Красноярские «Столбы» пережили в дни Универсиады настоящий аншлаг. Поскольку на входах смонтированы камеры наблюдения, сотрудники заповедника смогли посчитать количество туристов: всего с 1 по 12 марта природную достопримечательность посетили 52 340 человек. Транспорт заповедника за это время сделал более ста рейсов и поднял свыше 3,5 тысяч организованных туристов (в числе экскурсионных групп).

Многие иностранцы уже были наслышаны об уникальности «Столбов», так что прийти сюда было для них одним из обязательных пунктов. А чтобы им легче было ориентироваться в заповеднике, работала специальная англо-говорящая группа школьников. Ребята проводили экскурсии, а заодно собрали анкеты о гостях «Столбов».

Вот какая получилась география: Казахстан, Испания, Гана (Африка), Франция, Китай, Англия, Швейцария, Германия, Австрия, Великобритания, Индия, Сирия, Латвия, Канада, Шри-Ланка, Чехия, Финляндия, Швеция, Латвия, США. И это далеко не полный список, рассказали в пресс-службе заповедника «Комсомольской правде»-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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