2019-03-13T04:40:18+03:00
Общество

В Минусинске трех больных туберкулезом заставили лечиться через суд

Они представляли угрозу для окружающих
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске трех больных туберкулезом заставили лечиться через судВ Минусинске трех больных туберкулезом заставили лечиться через судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске трех больных туберкулезом заставили пройти лечение через суд. Поскольку это заболевание чрезвычайно опасно для здоровья, а в ряде случаев приводит и к летальному исходу, существует даже федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». И в этом законе обозначено, что лица, находящиеся под диспансерным наблюдением обязаны проходить назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные мероприятия.

Коварство туберкулеза в том, что он передается воздушно- капельным путем и возможно заражение в ходе бытового общения. Однако некоторые лица из так называемой социальной группы риска игнорируют это.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в целях защиты прав граждан минусинский прокурор направил в 2018 году в суд 4 иска о принудительной госпитализации больных с заразной формой туберкулеза. Трое из них уже прошли курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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