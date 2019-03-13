2019-03-13T04:14:46+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым

Поговорили о наследии Универсиады и не только
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Фото пресс-службы правительства краяГубернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Фото пресс-службы правительства края
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Александр Усс встретился накануне, 12 марта, с Дмитрием Медведевым. Напомним, что председатель Правительства прилетел в Красноярск на церемонию закрытия Универсиады. В самом начале встречи они обсудили результаты спортивного события.

- Что скрывать, Универсиада дала толчок развитию Красноярска, причем хороший толчок, я имею в виду не только спортивную инфраструктуру, которая по многим показателям – мирового уровня, но и развитие города в целом, что для горожан ещё важнее, - сказал глава Правительства.

В ответ губернатор отметил, что сейчас важно правильно распорядиться наследием Универсиады, чтобы оно было использовано на полную мощность и регулярно. И попросил содействия в том, чтобы продвигать Красноярск для проведения здесь крупных соревнований российского и международного уровня на перспективу. Не за горами и Олимпиада в Пекине, возможно, по целому ряду видов спорта именно Красноярск мог бы быть такой базой для подготовки, учитывая и относительную близость Пекина, часовых поясов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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