В Красноярск прилетел почетный гражданин Хазрет Совмен

СЕГОДНЯ 03:58 2019-03-13T03:58:08+03:00

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В Красноярск прилетел почетный гражданин города Хазрет Совмен. И хоть цель визита у него была деловая, он не мог не заглянуть в Детский дом-лицей, который построен и содержится на средства благотворительного фонда его имени. В прошлом году «розовый дворец детства» отметил 15-летний юбилей. Сейчас в нем обучается 63 мальчишек и девчонок.

Встреча с ребятами и выпускниками в родном доме стала как всегда трогательной и душевной, с крепкими объятиями.

- Я стараюсь делать так, чтобы у вас было всё необходимое для жизни. Самое главное, чтобы вы получили хорошее образование, создали свою семью и стали достойными людьми. Дорогие мои, знайте, я всегда вас чувствую, даже на расстоянии душой с вами. Вы мне продлеваете жизнь! – обратился к воспитанникам Хазрет Меджидович.

Подчеркнём, что добрые дела Хазрета Совмена известны каждому красноярцу. Среди них детский сад в микрорайоне «Покровский», Храм Рождества Христова на правобережье, реконструированная часовня на Караульной горе, возрождённый парк имени 1 Мая, Мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе, парк имени 400-летия Красноярска, фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири» и другие проекты. Кроме того, в 2018 году при поддержке Хазрета Совмена был выполнен первый этап реконструкции сквера Победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU