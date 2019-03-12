2019-03-12T20:13:54+03:00
Общество

«Только три минуты? Скромно!»: красноярцев удивил фейерверк на Татышеве

Говорят, ждали чего-то грандиозного
Ася ЖУКОВА
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Слева - ожидание, справа - реальность. Фото: стоп-кадр Александр ЗАЙЦЕВ.Слева - ожидание, справа - реальность. Фото: стоп-кадр Александр ЗАЙЦЕВ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Праздничный фейерверк на Татышеве в Красноярске вызвал споры в соцсетях. Напомним, его запускали на западной стороне острова вчера, 12 марта, в 22:30. Чтобы полюбоваться зрелищем, люди приехали туда с малышами и...

- Ждали грандиозного зрелища, но он закончился, не успев начаться, - признается жительница Красноярска Юлия М. - Ну, как говорится, хорошенького помаленьку. И на том спасибо! Когда у нас в городе ещё такое произойдёт!

- А где салют? Нет ничего! – удивлялись некоторые, опоздавшие к запуску.

Фейерверк в Красноярске.

- Он продолжался только три минуты! Скромно, - поясняли другие, успевшие.

- Небо над Красноярском видело куда более эффектные салюты.

- А мы смотрели из окна в Покровке – красота была! – хвалились те, кому повезло больше.

Так или иначе праздник завершен. Сам он оставил море эмоций. В основном, очень ярких, позитивных. А фейерверки еще будут, не сомневаемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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