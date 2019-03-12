Главный наркополицейский Хакасии попался на взятке и крышевании драгдилера

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-12T17:33:44+03:00

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Главного наркополицейского Хакасии поймали на взятке и «дружбе» с драгдилерами. 36-летний подозреваемый – бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РХ – задержан.

По материалам, поступившим из отдела собственной безопасности, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», сообщили в пресс-службе следкома.

Вот версия следствия: в декабре 2018 года еще будучи должностным лицом полицейский начал переписку с оператором одного из каналов сбыта наркотиков. За взятку договорился, что привлечет уголовной ответственности человека, укравшего у него товар.

Кроме того, мужчина предупреждал оператора, когда планировались рейды полиции. За этого он получил взятку – около 50 тысяч. Однако вскоре на него вышли «безопасники». Полицейский был уволен из «органов». Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU