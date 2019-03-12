2019-03-12T16:53:30+03:00
Спорт

Это рекорд! Красноярцы завоевали 23 медали на Универсиаде

Поздравляем победителей
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы завоевали 23 медали на Универсиаде.Красноярцы завоевали 23 медали на Универсиаде.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске завершается прямо сейчас. В эти минуты проходит торжественная церемония закрытия Всемирных студенческих игр. В медальном зачете победила Россия, у нас 112 медалей. И 23 из них завоевали красноярцы. «Для нас это рекорд за всю историю Игр!» - рассказали в пресс-службе мэрии.

Итак, вот имена победителей и призеров:

- Кристина Пауль – «золото» в сноуборд-кроссе

- Иван Крылов, Никита Камалов, Максим Мальцев, Владислав Мисников, Вячеслав Шевченко, Евгений Киселев – «золото» в хоккее

- Надежда Морозова, Валерия Павлова, Екатерина Добродеева, Анна Тимофеева – «золото» в хоккее

- Семен Чупин, Павел Плешивцев – «золото» в хоккее с мячом

- Биатлонист Александр Дедюхин (вместе с Валерией Васнецовой) – «золото» в одиночной смешанной эстафете

- Антон Енджиевский – «серебро» в супер-комбинации (горные лыжи)

- Яна Кирпиченко – «золото» в эстафете и сразу три «бронзы» (классика, персьют, масс-старт)

Поздравляем!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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