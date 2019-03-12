2019-03-12T15:58:51+03:00
Происшествия

«За тобой следят, ожидай»: за долг друга коллекторы угрожали красноярцу расправой

Теперь им грозит штраф до 2 млн рублей
Ася ЖУКОВА
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За долг друга коллекторы угрожали красноярцу расправой. Фото: пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.За долг друга коллекторы угрожали красноярцу расправой. Фото: пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.
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За долг друга по микрокредитам за жителем Красноярска начали охотиться коллекторы. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по краю.

Не так давно мужчина взял заем в одной из микрофинансовых организаций города. Получил деньги, но номер телефона оставил не свой, а знакомого. Поскольку сумму вовремя не вернул, на того вышли коллекторы. Стали донимать звонками и сообщениями:

- Смотри, чтобы тебе колеса не порезали и окна не побили за долги его! За тобой следят, ожидай.

Напуганный молодой человек позвонили приставам на телефон «горячей линии». А те заверили: они проверят звонивших, а после привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Максимально наказание по ней – до 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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