Опоздавший на рейс красноярский пассажир засудил авиакомпанию

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-12T15:22:46+03:00

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В Красноярске опоздавший на рейс пассажир подал в суд на авиакомпанию и выиграл. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Немногое знают, что сотрудники ведомства могут быть привлечены к таким делам, чтобы защитить права потребителя. На этот раз к ним на «горячую линию» обратился пенсионер, то есть человек «социально уязвимый».

Мужчина пожаловался: авиакомпания задержала рейс на несколько часов, из-за чего он опоздал на стыковочный. Но добровольно реагировать на претензию потребителя представители перевозчика отказались. Поэтому он подал иск в суд, а заодно позвонил в Роспотребнадзор.

И вот итог: Управление дало заключение в его пользу. Иск удовлетворили. С авиакомпании взыскали штраф – 600 рублей - за нарушение сроков доставки пассажира в пункт назначения. 4000 рублей компенсации морального вреда. И еще 2300 – штраф за неисполнение требований потребителя. Понятно, сумма не такая серьезная, но хоть что-то…

КОНКРЕТНО

На всякий случай напомним телефоны «горячей линии» ведомства. Звоните 8 (391) 226-89-50. С понедельника по четверг с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. В пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU