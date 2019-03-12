Золотые призеры Универсиады в Красноярске получат звания мастеров спорта международного класса

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-12T14:35:01+03:00

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Золотые призеры Зимней Универсиады-2019 в Красноярске станут мастерами спорта международного класса. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, Россия стала лидером Всемирных студенческих игр. Наши спортсмены завоевали 112 медалей, 41 из которых – золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых. Это огромный отрыв от других участников. У Кореи, она оказалась на втором месте в зачете, 14 наград (6 золотых, и по 4 серебряных и бронзовых). А у замыкающей тройку Японии - 13 медалей. Соответственно, 5 золотых и также по 4 награды другого достоинства.

К слову, выяснилось, для победителей премиальные не предусмотрены. Как заявил Павел Колобков, участники Универсиады – студенты, а не профессиональные спортсмены. Поэтому Игры для них «не являются источником заработка и содержания». Зато завоевавшие золотые получат почетные спортивные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU