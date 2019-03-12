Сборная России по хоккею с шайбой завоевала золото Универсиады
Сборная России по хоккею с шайбой в нелегкой борьбе со словаками завоевала золото Универсиады. Счет поединка – 2:1. Игра была очень ожесточенной. При этом в первом периоде ни российская команда, ни словацкая забитыми шайбами не отметились. Второй период в этом смысле был более результативным – команды обменялись меткими ударами: на гол Максима Джиошвили ответил Себастьяна Смида. Счет периода - 1:1.
В начале третьего периода Россия начала наступление, и ворота словаков пали. Гол забил Дмитрий Колготин. Далее наша команда удерживала счет до конца игры.
Напомним, накануне, в матче полуфинала Российская ледовая дружина обыграла канадцев со счетом – 5:1. Игра также была очень зрелищной и запоминающейся.
«Комсомольская правда» - Красноярск поздравляет хоккеистов российской сборной с золотом Универсиады! Вы лучшие!
ИСТОЧНИК KP.RU
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