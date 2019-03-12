ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-12T13:23:29+03:00

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ВТБ Капитал Инвестиции отменил комиссию при оплате паев банковской картой на сайте своей управляющей компании. Эквайером процесса выступает банк ВТБ. Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Изменения в тарифах касаются всех фондов под управлением ВТБ Капитал Управление активами при оплате картой, выпущенной любым российским банком.

«ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам с использованием банковских карт. Помимо этого, данный проект способствует активному развитию эквайринга внутри группы ВТБ. Мы видим большой потенциал данной услуги и в дальнейшем намерены развивать это направление»,— отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Условия нулевых комиссий будут действовать до 30.06.2019 включительно.

Справка

PAYMO (ООО ИПТ) — международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU