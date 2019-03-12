Суд вернул прокуратурам дело экс-главы минприроды Красноярского края Елены Вавиловой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-12T12:55:42+03:00

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Дело Елены Вавиловой, бывшей главы минприроды Красноярского края, возвращено в прокуратуру. Напомним, Елену Вавилову обвинили в превышении должностных полномочий и крупных махинациях с лесом: она незаконно вывела из собственности края свыше 800 кубометров леса.

Причиной возврата дела в прокуратуру стало нарушение процессуальных норм. Адвокат Вавиловой сказал на суде, что экс-министр не получила обвинительного заключения – это уже повод вернуть его надзорникам. Есть и еще одна тонкость, к которой прислушался суд: дело Вавиловой рассматривал суд Октябрьского, а не Центрального района, к подсудности которого оно отнесено. Доводы надзорников, что документы по передаче леса были подписаны в здании министерства, которое находится в Октябрьском районе, не сработали. Доказательств того, что Вавилова подписала их именно на рабочем месте, нет. В итоге, дело вернули надзорникам.

Добавим, что дело Вавиловой тянется с 2015 года. При этом уволилась она в 2017 году. Ей грозить до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU