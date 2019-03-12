2019-03-12T12:07:04+03:00
Общество

Фанаты ХК «Енисей» просят губернатора края уволить Аленичева и его штаб

Болельщики написали открытое письмо Александру Уссу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фанаты ХК «Енисей» просят губернатора края уволить Аленичева и его штабФанаты ХК «Енисей» просят губернатора края уволить Аленичева и его штабФото: Мария ЛЕНЦ
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Активные болельщики красноярского футбольного клуба «Енисей» обратились к губернатору Края Александру Усс с открытым письмом. Они просят принять волевое решение и уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева и его штаб. Обращение опубликовано на официальной фан-странице в соцсетях.

«Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в премьер-лигу. Этот сезон для Красноярска исторический. И в начале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в премьер-лиге все меньше. Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба: получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей», - говорится в обращении фанатов.

Шанс остаться в премьер-лиге болельщики видят в скорой замене главного тренера. Добавим, что за 11 туров до конца чемпионата ХК «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В активе у команды 11 очков. Чтобы наверняка остаться в элитном футбольном дивизионе, команда должна переместиться на 12 место. От этой цели «Енисей» отделяет 12 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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