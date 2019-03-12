В Красноярске продают элитный коттедж с пристанью за 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-12T12:46:06+03:00

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Две однокомнатные квартиры для прислуги, вид на Енисей и собственная пристань – коттедж стоимостью 50 миллионов рублей выставили на продажу в Красноярске, в микрорайоне Удачный. Объявление появилось на портале N1.RU.

Дом построен с размахом – его площадь 1 тысяча квадратных метров, два гаража на четыре автомобиля, 4 спальни, просторная гостиная (с камином – как без него), две кухни (одна их которых находится в цоколе).

Фото: портал N1

К слову, эксперты утверждают, что загородную элитную недвижимость продают все чаще. Количество объявлений за год выросло на 61 процента. Что касается домов, подобных этому, то их тоже стали продавать чаще – за последний год 12! Самые дорогостоящие дома – в поселках Манский и Элита. С чем именно связана тенденция - не сообщается. Кстати, это не самый дорогой из выставленных на продажу вариантов. Имеется в Красноярске и коттедж за 90 миллионов рублей, все в том же Удачном. Только без пристани.

ИСТОЧНИК KP.RU