В Красноярске до середины апреля демонтируют все новогодние елки

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-12T10:37:12+03:00

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В Красноярске приступили к демонтажу новогодних елок. Пока разбирают те, что установлены подальше от центра города. На очереди – и главные. На сегодня полностью разобрали елки в Паниковском сквере и сквере Космонавтов, сообщает ТВК. Сейчас убирают - на Каменке и в Солнечном. Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярска, главные елки города (на Татышеве и Театральной) уберут последними.

Разбирают елки работник «КрасТЭК»: снимают игрушки и прочие украшения, осматривают, убирают еловые лапы и разбирают каркас, к которому они крепятся.

Всего в городе установлено 13 елок. До марта они простояли, поскольку администрации хотелось оставить город украшенным к приезду гостей Универсиады. Демонтаж елок займет некоторое время. В мэрии говорят, что полностью его закончат к середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU