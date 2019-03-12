Российский лыжник Кирилл Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-12T10:23:24+03:00

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Копилка медалей России на Универсиаде пополнилась серебром и бронзой в масс-старте на 30 километров. Серебряную медаль принес Кирилл Киливнюк, золото – у японца Наото Баба, бронза – у россиянина Ильи Пророшкина. Борьба за медали была жесткой, но, в итоге, японский спортсмен показал лучший результат – 1 час 10 минут 20,9 секунды. Киливнюк совсем немного уступил ему – 30,8 секунды, Порошкин - 35,8 секунды.

- Первые круги было легко бежать, и я держался за Наото, но он очень силен, всю трассу нас тащил, - с уважением к японскому спортсмену рассказал Киливнюк. - В какой-то момент он оторвался. Тяжело бежать стало где-то на 20-м километре - и мне, и ему. Но мне, видимо, было похуже.

На финишной прямой россияне, по словам Кирилла, старались работать большинством – так легче преодолеть дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU