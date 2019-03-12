Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-12T09:52:27+03:00

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Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA».

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ИСТОЧНИК KP.RU