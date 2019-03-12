2019-03-12T09:32:39+03:00
Общество

Все новогодние елки в Красноярске уберут до середины апреля

Процесс уже пошел
Ася ЖУКОВА
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Все новогодние елки в Красноярске уберут до середины апреля.Все новогодние елки в Красноярске уберут до середины апреля.Фото: Ася ЖУКОВА
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Все новогодние елки в Красноярске планируют демонтировать до середины апреля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первые праздничные деревья – в скверах Космонавтов и Паниковском - уже убрали. Завершаются работы в парке на Каменке и микрорайоне Солнечный. Последними разберут самые большие елки – на Татышеве и Театральной площади.

- Сначала конструкции освобождают от украшений, - пояснили в пресс-службе мэрии. – На складе шары и гирлянды проверяют и чистят. А после специалисты начинают разбор конструкций – снимают «лапы», каркасы. На демонтаж уходит гораздо меньше времени, чем на сборку.

Кстати, для того, чтобы разобрать елки, используют краны и автовышки, высотную спецтехнику. Отметим, новогодние деревья «задержались» в городе из-за большого спортивного праздника. Их сохранили, чтобы дольше радовали горожан и гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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