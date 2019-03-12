2019-03-12T06:57:14+03:00
Общество

Летом полеты из Красноярска в Абакан станут ежедневными

Также в расписании появятся еще несколько сезонных рейсов
Ася ЖУКОВА
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Летом полеты из Красноярска в Абакан станут ежедневными.Летом полеты из Красноярска в Абакан станут ежедневными.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Летом рейсы КрасноярскАбакан планируют сделать ежедневными. Об этом рассказали в компании «КрасАвиа», опубликовав новое сезонное расписание. Оно будет действовать с 31 марта.

Итак, по традиции в нем появится несколько сезонных рейсов. Как, например, Красноярск-Шушенское и Красноярск-Ярцево-Красноярск. Сохранятся рейсы до Богучан и Кодинска. Полеты из Красноярска до Абакана будут три раза в неделю. А с июня по август они, повторимся, станут ежедневными.

- Еще одно хорошее известие: по-прежнему будут проходить рейсы из Красноярска в Шушенское, - делятся в пресс-службе компании. - Напоминаем, там в июле состоится международный фестиваль музыки и ремёсел «Мир Сибири». На самолете добраться туда можно за один час, главное - вовремя купить билет.

И последнее: в планах «КрасАвиа» открыть прямой рейс до Барнаула. Сейчас для возобновления авиасообщения между нашими городами ведутся переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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