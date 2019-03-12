2019-03-12T06:23:48+03:00
Происшествия

В Красноярском крае «гонщик» сбил ребенка на переходе и лишился спортивного авто

Потому что не хотел платить компенсацию
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае «гонщик» сбил ребенка на переходе и лишился спортивного авто.В Красноярском крае «гонщик» сбил ребенка на переходе и лишился спортивного авто.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Сухобузимском районе Красноярского края молодой человек на прокачанной спортивной Toyota Carina ed сбил мальчика, переходившего дорогу по «зебре». Ребенок получил ушибы и серьезную психологическую травму, сообщили в пресс-службе УФССП по региону. Мать пострадавшего подала в суд на водителя. А там решили: ответчик должен заплатить семье 350 тысяч рублей компенсации.

- Однако возмещать ущерб он не торопился, - говорят приставы. – Вообще перестал давать о себе знать. Женщине пришлось обратиться к нам.

Сначала «гонщика» предупредили. А, когда реакции не последовало, арестовали его машину. Такой расклад водителя явно не устроил. После расставания со своим авто мужчина резко активизировался. Сходил в отдел и заверил судебных приставов: выплатит все до рубля, дайте время!

ИСТОЧНИК KP.RU

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