2019-03-12T05:57:51+03:00
Происшествия

Найденная в банкомате купюра для жителя Хакасии может обернуться 5-летним сроком

«Не смог устоять», объяснил он полицейским
Ася ЖУКОВА
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Найденная в банкомате купюра для жителя Хакасии может обернуться 5-летним сроком. Фото: пресс-служба МВД России по РХ.Найденная в банкомате купюра для жителя Хакасии может обернуться 5-летним сроком. Фото: пресс-служба МВД России по РХ.
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Жителю Хакасии, присвоившему забытую в банкомате купюру, светит тюремный срок. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

Все произошло в минувшие выходные. В дежурную часть по Усть-Абаканскому району пришла 39-летняя женщина. Она пожаловалась: хотела снять сумму в банкомате в одном из магазинов поселка. Провела операцию, забрала карту… А деньги забыла.

- Зато мужчина, стоящий в очереди в кассе неподалеку заметил: в устройстве что-то есть, - говорят полицейские. – Сделал несколько шагов, присвоил деньги – 5 тысяч рублей. Вернулся в очередь, заплатил за покупки и ушел.

Забытые в банкомате деньги забрал себе.! другой источник

Но попал на камеру видеонаблюдения в торговом зале. Вскоре его вычислили. Оказалось, это 51-летний местный житель. Кстати, раньше проблем с законом у него не было.

- Не устоял, - пояснил подозреваемый. – Увидел «ничьи» деньги, вот и польстился…

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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