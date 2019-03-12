2019-03-12T04:15:43+03:00
Происшествия

Ночью 8 марта красноярка возвращалась от подруги в соседнем доме и пропала

С тех пор о ней ничего неизвестно
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
8 марта красноярка возвращалась от подруги в соседнем доме и пропала. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».8 марта красноярка возвращалась от подруги в соседнем доме и пропала. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Изменить размер текста:

Ночью 8 марта в Советском районе Красноярска пропала 43-летняя женщина. Ольга Редькина возвращалась от подруги, живущей по соседству, но дома так и не появилась, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Ольга в два часа ночи с 8 на 9 марта вышла из дома на улице Светлогорская, 23, - поясняют волонтеры. – Направлялась по адресу переулок Светлогорский, 2. Однако бесследно исчезла. С тех пор о ней ничего неизвестно. Причем дома стоят буквально рядом, в одном квартале.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, стрижка каре, светлые волосы, темные брови.

Особые приметы: над верхней губой справа родинка.

Была одета: короткая коричневая норковая шуба с капюшоном, голубые джинсы, черная футболка, коричневые ботинки.

При себе имела: паспорт.

Если вы видели Ольгу, знаете, где она находится, просьба срочно сообщить по одному из номеров: +7 (391) 266-74-23 - Дежурная часть ОП №11 или +7 (950) 996 60 66 - ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Летом полеты из Красноярска в Абакан станут ежедневными
В Красноярском крае «гонщик» сбил ребенка на переходе и лишился спортивного авто
Найденная в банкомате купюра для жителя Хакасии может обернуться 5-летним сроком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
«Плакал на пепелище в 40-градусный мороз»: в Красноярске спасают кота, чей хозяин погиб при пожаре
Дмитрий Медведев прилетел на церемонию закрытия Универсиады
Сборная России по хокею с шайбой вышла в финал Универсиады, разгромив канадцев
В Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублей
Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с золотом Универсиады
Церемонию закрытия Универсиады покажут на 6 площадках Красноярска
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановку
Мэрия Красноярска показала, какими должны быть урны в городе
«Это просто «вау»: лыжница Алиса Жамбалова взяла четвертое «золото» на Универсиаде
Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди