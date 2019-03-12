Ночью 8 марта красноярка возвращалась от подруги в соседнем доме и пропала
Ночью 8 марта в Советском районе Красноярска пропала 43-летняя женщина. Ольга Редькина возвращалась от подруги, живущей по соседству, но дома так и не появилась, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Ольга в два часа ночи с 8 на 9 марта вышла из дома на улице Светлогорская, 23, - поясняют волонтеры. – Направлялась по адресу переулок Светлогорский, 2. Однако бесследно исчезла. С тех пор о ней ничего неизвестно. Причем дома стоят буквально рядом, в одном квартале.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, стрижка каре, светлые волосы, темные брови.
Особые приметы: над верхней губой справа родинка.
Была одета: короткая коричневая норковая шуба с капюшоном, голубые джинсы, черная футболка, коричневые ботинки.
При себе имела: паспорт.
Если вы видели Ольгу, знаете, где она находится, просьба срочно сообщить по одному из номеров: +7 (391) 266-74-23 - Дежурная часть ОП №11 или +7 (950) 996 60 66 - ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU