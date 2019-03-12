Ночью 8 марта красноярка возвращалась от подруги в соседнем доме и пропала

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-12T04:15:43+03:00

С тех пор о ней ничего неизвестно

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Ночью 8 марта в Советском районе Красноярска пропала 43-летняя женщина. Ольга Редькина возвращалась от подруги, живущей по соседству, но дома так и не появилась, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Ольга в два часа ночи с 8 на 9 марта вышла из дома на улице Светлогорская, 23, - поясняют волонтеры. – Направлялась по адресу переулок Светлогорский, 2. Однако бесследно исчезла. С тех пор о ней ничего неизвестно. Причем дома стоят буквально рядом, в одном квартале.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, стрижка каре, светлые волосы, темные брови.

Особые приметы: над верхней губой справа родинка.

Была одета: короткая коричневая норковая шуба с капюшоном, голубые джинсы, черная футболка, коричневые ботинки.

При себе имела: паспорт.

Если вы видели Ольгу, знаете, где она находится, просьба срочно сообщить по одному из номеров: +7 (391) 266-74-23 - Дежурная часть ОП №11 или +7 (950) 996 60 66 - ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU