«Плакал на пепелище в 40-градусный мороз»: в Красноярске спасают кота, чей хозяин погиб при пожаре

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-12T03:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыжий с белым «галстучком» и такой тоской в глазах… Кот по кличке Макс потерял при пожаре хозяина и дом, а потом сильно заболел. Его историю рассказали волонтеры из общества «Верность».

- Она из серии «что такое не везет», - говорит куратор животного Елена Новохацкая. – Этой зимой в доме, где Макс жил со своим хозяином, случился пожар. К несчастью, спастись мужчине не удалось, он погиб.

А кот выжил. Но не уходил от дома - плакал на пепелище в 40-градусный мороз. Бедняге повезло, его заметил кто-то из волонтеров. Пройти мимо было невозможно. Час-другой, и животное бы замерзло.

- Мы его забрали, - продолжает Елена. – Макс прошел все процедуры, кастрацию, вакцинацию, карантин, гельминтизацию. Казалось бы, должно было наладиться, но… На парня посыпались несчастья. Он заболел, пошли сопли, чих. Видимо, ожидание на морозе не прошло бесследно. А еще началась сильнейшая глистная инвазия. Макс почти месяц находится на стационаре. На капельницах и под наблюдением. После препаратов он сильно ослаб, прописали спецкорм для восстановления ЖКТ. Ему нужна помощь, особенно финансовая. Не бросайте нас!

КОНКРЕТНО

На лечение Макса ушло 6000 рублей, пока собран 671 рубль. Как помочь Максу, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU