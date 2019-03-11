Дмитрий Медведев прилетел на церемонию закрытия Универсиады

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-11T17:09:48+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск. Последний раз Дмитрий Медведев посещал город в 2013 году. На Красноярском экономическом форуме он представлял свою программу развития 4 «И» - институты, инфраструктура, инновации, инвестиции. Во время предыдущего визита премьер пробыл в краевом центре два дня, посетив СФУ и объекты, которые город только готовил к Универсиаде. Сколько по времени продлится этот визит - пока не сообщается.

Ожидается, что премьер примет участие в церемонии закрытия Универсиады-2019. Она состоится завтра, 12 марта, в 20.00 по местному времени в «Платинум Арене». Режиссером мероприятия выступает фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. Транслировать церемонию будут ведущие телеканалы страны. Все билеты на грандиозное шоу уже распроданы.

ИСТОЧНИК KP.RU