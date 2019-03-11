Сборная России по хокею с шайбой вышла в финал Универсиады, разгромив канадцев

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-11T16:46:21+03:00

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Это было настоящее ледовое побоище: за выход в финал Универсиады хоккеисты сборной России боролись, как львы. И, в итоге, одолели извечного соперника - Канаду. Счет разгромный - 5:1, однако матч этот простым не назовешь. Уж в чем в чем, а в хоккее канадцы знают толк. Разбитые носы,травмы, постоянные стычки на льду, рев трибун - вот это хоккей!

Первый период матча наша сборная сразу начала очень динамично: одна за другой 2 шайбы влетели в ворота канадцев. Отличились Орлович-Гудков и Сорокин. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу России. В начале второго периода гол в ворота российской сборной оформил Лемай. Но ему опять ответил Шаров. После второго "раунда" счет 3:1, сборная России уверенно ведет. Самым жестким стал последний период: канадцы взяли хороший темп в игре, провоцировали.

Игра была очень динамичнойФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Масса удалений было в матче, - говорит корреспондент Комсомольской правды -Красноярск Александр Своевский. - Фантастический гол в последнем периоде оформил Орлович-Гудков - бил с очень острого угла и попал по шлему канадского вратаря. Шайба отрекошетила в ворота. Гол засчитан! Победный забил Сорокин на 54-й минуте. Досталось даже линейному судье: прилетело шайбой по руке...

Кто станет соперником России в финале определится с минуты на минуту - либо Казахстан, либо Словакия. Канада завтра будет бороться за третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU