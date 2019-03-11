2019-03-11T15:44:51+03:00
Происшествия

В Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублей

Женщине суд дал 1 год 3 месяца колонии общего режима
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублейВ Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Суд приговорил к 1 году 3 месяцам колонии общего режима сотрудницу Газпромбанка в Зеленогорске. Женщина, пользуясь данными клиентов, присвоила себе кредитные средства на сумму 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Известно, что 32-летняя преступница работала кредитным менеджером и имела доступ к базе данных добросовестных заемщиков, чем и воспользовалась. По данным надзоргиков, в течение трех лет она успешно крала деньги банка. Таким образом она оформила кредиты на 59 человек, которые и не подозревали, что по документам являются заемщиками. Деньги она перечисляла на счет своего приятеля, а затем успешно обналичивала и тратила на личные нужды.

Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Был ли приятель женщины сообщником в преступлении - не сообщается. Известно, что 8,4 миллиона рублей преступнице удалось вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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