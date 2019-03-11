Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с золотом Универсиады

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-11T15:53:11+03:00

Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес горнолыжника Ивана Кузнецова, завоевавшего золото Универсиады в гигантском слаломе. Соревнования прошли в минувшую пятницу в Красноярске. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 11 марта.

- На пути к победе вы выдержали настоящую битву характеров, показали высокий класс подготовки и умение точно рассчитать свои силы, - обратился Владимир Путин к спортсмену.

Качества, проявленные в борьбе за медаль спортсментом, помогут ему и дальше побеждать в самых авторитетных и крупных мировых соревнованиях, уверен президент.

Напомним, горнолыжник Иван Кузнецов одержал победу в хаф-пайпе, оставив позади спортсменов из Италии и Швейцарии. По сумме двух попыток Кузнецов показал время 1 минута 55,51 секунды, вторым пришел к финишу итальянец Альберто Бленьини (отставание - 0,52 секунды), третьим - швейцарец Ливио Симоне (отставание - 0,70 секунды).

ИСТОЧНИК KP.RU