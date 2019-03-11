Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с золотом Универсиады
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес горнолыжника Ивана Кузнецова, завоевавшего золото Универсиады в гигантском слаломе. Соревнования прошли в минувшую пятницу в Красноярске. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 11 марта.
- На пути к победе вы выдержали настоящую битву характеров, показали высокий класс подготовки и умение точно рассчитать свои силы, - обратился Владимир Путин к спортсмену.
Качества, проявленные в борьбе за медаль спортсментом, помогут ему и дальше побеждать в самых авторитетных и крупных мировых соревнованиях, уверен президент.
Напомним, горнолыжник Иван Кузнецов одержал победу в хаф-пайпе, оставив позади спортсменов из Италии и Швейцарии. По сумме двух попыток Кузнецов показал время 1 минута 55,51 секунды, вторым пришел к финишу итальянец Альберто Бленьини (отставание - 0,52 секунды), третьим - швейцарец Ливио Симоне (отставание - 0,70 секунды).
ИСТОЧНИК KP.RU
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