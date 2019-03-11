2019-03-11T15:53:11+03:00
Спорт

Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с золотом Универсиады

Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: дирекция УниверсиадыФото: дирекция Универсиады
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес горнолыжника Ивана Кузнецова, завоевавшего золото Универсиады в гигантском слаломе. Соревнования прошли в минувшую пятницу в Красноярске. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 11 марта.

- На пути к победе вы выдержали настоящую битву характеров, показали высокий класс подготовки и умение точно рассчитать свои силы, - обратился Владимир Путин к спортсмену.

Качества, проявленные в борьбе за медаль спортсментом, помогут ему и дальше побеждать в самых авторитетных и крупных мировых соревнованиях, уверен президент.

Напомним, горнолыжник Иван Кузнецов одержал победу в хаф-пайпе, оставив позади спортсменов из Италии и Швейцарии. По сумме двух попыток Кузнецов показал время 1 минута 55,51 секунды, вторым пришел к финишу итальянец Альберто Бленьини (отставание - 0,52 секунды), третьим - швейцарец Ливио Симоне (отставание - 0,70 секунды).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублей
Церемонию закрытия Универсиады покажут на 6 площадках Красноярска
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановку
Мэрия Красноярска показала, какими должны быть урны в городе
«Это просто «вау»: лыжница Алиса Жамбалова взяла четвертое «золото» на Универсиаде
Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди
Роддома в Красноярске закроют на ремонт
«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске
Зимостойкие и бесстрашные: британцев шокировали русские водители на ледовой переправе Енисея
Малыш метался в потоке машин: полицейские помогли раненому олененку перейти Николаевский мост
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбоя
«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажек
Мотоциклист попал в больницу после лобового ДТП с Тойотой в Красноярске
Красноярск ожидает теплая и пасмурная рабочая неделя
Красноярские волонтеры спасают собаку, которую пытались сжечь в печке
Российские спортсмены остались без медалей в мужском масс-старте
В Красноярске ребенок пострадал по вине лихача, который после ДТП пытался сбежать
Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019
В Красноярске неизвестный разрисовал машину сердечками и написал: «Прости меня»
Станислава Константинова про свое выступление на Студенческих играх: «Не было у меня права на ошибку»
Цветы, портреты, сумочки: дети из Красноярского края приготовили для своих мам удивительные подарки
Пункт назначения: возле Канска на трассе легковушка перелетела через перевернутую телегу с бревнами
В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице