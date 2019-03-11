Церемонию закрытия Универсиады покажут на 6 площадках Красноярска

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-11T14:41:53+03:00

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Церемония закрытия Универсиады в Красноярске пройдет уже завтра, 12 марта. Попасть на нее практически невозможно - все билеты распроданы! Но унывать не стоит. Как рассказали организаторы, в Красноярске будет открыто 5 площадок, где можно будет следить за мероприятием совершенно бесплатно. К слову, на интернет-аукционах уже появились горячие предложения от перекупщиков: они хотят за билет на закрытие до 20 000 рублей. В дирекции Универсиады предостерегают: это могут быть мошенники, да цена у билета баснословная.

Итак, как и где можно посмотреть церемонию закрытия совершенно бесплатно:

- в Парке Универсиады;

- возле Большого концертного зала (площадь Мира);

- на острове Татышев (на выходе с вантового моста (фан-зона у катка) и в восточной части острова (рядом с главной елкой);

- на Театральной площади (Перенсона, 2);

- у торгового центра «Красноярье» (проспект Красноярский Рабочий, 120);

- в аэропорту Красноярск.

Кроме того, прямую трансляцию церемонии будут вести Матч ТВ, Первый канал и телеканал Енисей. Режиссером церемонии выступил серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк -Сити Илья Авербух.

ИСТОЧНИК KP.RU