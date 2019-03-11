2019-03-11T14:41:53+03:00
Общество

Церемонию закрытия Универсиады покажут на 6 площадках Красноярска

Дирекция Студенческих игр предостерегает от покупки билетов на мероприятие у перекупщиков
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: дирекция УниверсиадыФото: дирекция Универсиады
Изменить размер текста:

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске пройдет уже завтра, 12 марта. Попасть на нее практически невозможно - все билеты распроданы! Но унывать не стоит. Как рассказали организаторы, в Красноярске будет открыто 5 площадок, где можно будет следить за мероприятием совершенно бесплатно. К слову, на интернет-аукционах уже появились горячие предложения от перекупщиков: они хотят за билет на закрытие до 20 000 рублей. В дирекции Универсиады предостерегают: это могут быть мошенники, да цена у билета баснословная.

Итак, как и где можно посмотреть церемонию закрытия совершенно бесплатно:

- в Парке Универсиады;

- возле Большого концертного зала (площадь Мира);

- на острове Татышев (на выходе с вантового моста (фан-зона у катка) и в восточной части острова (рядом с главной елкой);

- на Театральной площади (Перенсона, 2);

- у торгового центра «Красноярье» (проспект Красноярский Рабочий, 120);

- в аэропорту Красноярск.

Кроме того, прямую трансляцию церемонии будут вести Матч ТВ, Первый канал и телеканал Енисей. Режиссером церемонии выступил серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк -Сити Илья Авербух.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублей
Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с золотом Универсиады
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановку
Мэрия Красноярска показала, какими должны быть урны в городе
«Это просто «вау»: лыжница Алиса Жамбалова взяла четвертое «золото» на Универсиаде
Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди
Роддома в Красноярске закроют на ремонт
«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске
Зимостойкие и бесстрашные: британцев шокировали русские водители на ледовой переправе Енисея
Малыш метался в потоке машин: полицейские помогли раненому олененку перейти Николаевский мост
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбоя
«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажек
Мотоциклист попал в больницу после лобового ДТП с Тойотой в Красноярске
Красноярск ожидает теплая и пасмурная рабочая неделя
Красноярские волонтеры спасают собаку, которую пытались сжечь в печке
Российские спортсмены остались без медалей в мужском масс-старте
В Красноярске ребенок пострадал по вине лихача, который после ДТП пытался сбежать
Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019
В Красноярске неизвестный разрисовал машину сердечками и написал: «Прости меня»
Станислава Константинова про свое выступление на Студенческих играх: «Не было у меня права на ошибку»
Цветы, портреты, сумочки: дети из Красноярского края приготовили для своих мам удивительные подарки
Пункт назначения: возле Канска на трассе легковушка перелетела через перевернутую телегу с бревнами
В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице