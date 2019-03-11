2019-03-11T13:16:00+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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НП «Лизинговый союз» и Торгово-промышленная палата РФ выступили организаторами бизнес-миссии в рамках Международной ассамблеи «Лизинг Евразия». Главной темой обсуждения стали принципы регулирования рынка лизинга на территории ЕАЭС.

В мероприятии приняли участие представители ЦБ РФ и Нацбанка Республики Беларусь, ключевых министерств двух стран, Евразийской экономической комиссии, а также руководители отраслевых ассоциаций и ведущих лизинговых компаний. В ходе совместных встреч они обсудили вопросы обеспечения финансовой стабильности, минимизации рисков в отрасли в контексте новых законодательных инициатив, возможность гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС.

В рамках панельной сессии Дмитрий Достовалов выступил с докладом об особенностях лизингового законодательства двух стран.

Кроме того, участники ассамблеи обсудили создание совместных электронных информационных площадок, а также перспективы развития в ключевых отраслях – авиации, агропромышленном и нефтегазовом комплексах, подвижном составе. Представители отраслевых ассоциаций отметили, что подобный формат встреч позволяет поделиться друг с другом передовым опытом работы и актуальными бизнес-решениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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