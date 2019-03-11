2019-03-11T12:25:20+03:00
Политика

В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановку

Рассказываем подробности
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановкуВ правительстве Красноярского края провели кадровую перестановкуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В правительстве Красноярского края очередная рокировка: свой пост покину Геннадий Антоненко, возглавлявший краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. Официальное распоряжение об отставке, подписанное Александром Уссом, опубликовано на сайте правительства.

Известно, что в отставку Антоненко ушел по собственной инициативе. Кресло руководителя уже занял другой. Теперь агентство возглавляет Владислав Королев. Распоряжение о его назначении вступило в силу с сегодняшнего дня, 11 марта. Трудовой контракт с Королевым заключен на два года, говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Напомним, Королев известен красноярцам, как экс-кандидат на пост мэра города. Ему 47 лет. Родился и вырос Владислав Королев в Железногорске, окончил Сибирскую аэрокосмическую академию, по специальности он экономист. Являлся депутатом Заксобрания, избран в 2007 году от «Союза правых сил». Кандидатуру на пост мэра выдвигал в 2012 году, однако в ходе выборов взял самоотвод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Церемонию закрытия Универсиады покажут на 6 площадках Красноярска
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
Мэрия Красноярска показала, какими должны быть урны в городе
«Это просто «вау»: лыжница Алиса Жамбалова взяла четвертое «золото» на Универсиаде
Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди
Роддома в Красноярске закроют на ремонт
«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске
Зимостойкие и бесстрашные: британцев шокировали русские водители на ледовой переправе Енисея
Малыш метался в потоке машин: полицейские помогли раненому олененку перейти Николаевский мост
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбоя
«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажек
Мотоциклист попал в больницу после лобового ДТП с Тойотой в Красноярске
Красноярск ожидает теплая и пасмурная рабочая неделя
Красноярские волонтеры спасают собаку, которую пытались сжечь в печке
Российские спортсмены остались без медалей в мужском масс-старте
В Красноярске ребенок пострадал по вине лихача, который после ДТП пытался сбежать
Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019
В Красноярске неизвестный разрисовал машину сердечками и написал: «Прости меня»
Станислава Константинова про свое выступление на Студенческих играх: «Не было у меня права на ошибку»
Цветы, портреты, сумочки: дети из Красноярского края приготовили для своих мам удивительные подарки
Пункт назначения: возле Канска на трассе легковушка перелетела через перевернутую телегу с бревнами
В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице