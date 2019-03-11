В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-11T12:25:20+03:00

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В правительстве Красноярского края очередная рокировка: свой пост покину Геннадий Антоненко, возглавлявший краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. Официальное распоряжение об отставке, подписанное Александром Уссом, опубликовано на сайте правительства.

Известно, что в отставку Антоненко ушел по собственной инициативе. Кресло руководителя уже занял другой. Теперь агентство возглавляет Владислав Королев. Распоряжение о его назначении вступило в силу с сегодняшнего дня, 11 марта. Трудовой контракт с Королевым заключен на два года, говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Напомним, Королев известен красноярцам, как экс-кандидат на пост мэра города. Ему 47 лет. Родился и вырос Владислав Королев в Железногорске, окончил Сибирскую аэрокосмическую академию, по специальности он экономист. Являлся депутатом Заксобрания, избран в 2007 году от «Союза правых сил». Кандидатуру на пост мэра выдвигал в 2012 году, однако в ходе выборов взял самоотвод.

ИСТОЧНИК KP.RU