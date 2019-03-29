2019-03-29T13:53:09+03:00
Экономика

«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах в два раза

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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В этом году проект охватывает детские медицинские учреждения в 22 городах (всего 25 акций). Некоторые принимают участие в программе «Мир без слез» впервые. Сумма пожертвований для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей.

Благотворительная программа «Мир без слёз» проводится ежегодно с 2003 года. Цель акции — повышение качества оказания медицинских услуг через поддержку государственных учреждений детского здравоохранения. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 52 регионах России получили финансовую помощь на приобретение высокотехнологичного оборудования, дорогостоящих лекарств и расходных материалов. Участвовать в акции может любое детское медицинское учреждение — для этого необходимо отправить заявку на конкурс.

Традиционно участниками акции становятся маленькие пациенты, для которых запланировано праздничное представление и вручение памятных подарков. В этом году детский праздник пройдет с участием знаменитых персонажей мультфильма «Маша и медведь». В ходе спектакля дети увидят перевоплощения героев, которые расскажут о главных правилах здорового образа жизни — одного из важнейших факторов профилактики заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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