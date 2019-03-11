Мэрия Красноярска показала, какими должны быть урны в городе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-11T10:36:56+03:00

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Власти Красноярска продолжают работу по созданию комфортной городской среды. На этот раз под прицел попали... урны. Они должны гармонично вписываться в общий городской ансамбль, решили в администрации. И презентовали обязательные требования к внешнему виду городских урн.

В соответствии с новыми подходами к благоустройству в городе принят единый стандарт, закрепленный в архитектурно-художественном регламенте. Как говорится в документе, урны должны иметь цвет натуральных материалов. Речь о дереве, камне или металле коричневого или бежевого цвета. Объем мусоросборников также должен быть единым и соответствовать санитарному нормативу. Добавим, что по новому стандарту должны быть оформлены все урны в городе, однако первым делом они появятся в историческом центре и на магистральных улицах Красноярска. Всего в городе более 26 тысяч урн, их устанавливают через каждые 50 метров, согласно стандарту. На отдельных участках городской территории мусоросборники устанавливаются через каждые 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU