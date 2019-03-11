«Это просто «вау»: лыжница Алиса Жамбалова взяла четвертое «золото» на Универсиаде

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-11T10:17:40+03:00

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Целый букет золотых медалей Универсиады-2019 увезет с собой из Красноярска российская лыжница Алиса Жамбалова. Сегодня она пришла первой к финишу в масс-старте классическим стилем. 15 километров Алиса преодолела за 38.39,8 секунды - невероятный результат. Второе место также у россиянки Екатерины Смирновой, которая уступила лидеру всего ничего - 1,1 секунды. Бронза соревнований тоже в копилке России: на третьем месте Яна Кирпиченко (+5,6 секунды). Отметим, что в этом виде спорта на Универсиаде у россиянок конкуренток нет, ближайшая - японка Микки Кодама, пришла пятой. Что касается Жамбаловой, то она с трудом сдерживает эмоции.

- У меня четыре золота, это просто "вау", - поделилась радостью с болельщиками Алиса. - Сегодня я могу выдохнуть, постараюсь хорошенько отдохнуть. Сегодня иногда было тяжело идти, потому что я, как лидер команды, шла впереди, мне приходилось постоянно задавать темп, но в конце девчонки подтянулись и поддержали меня в скорости.

Добавим, что ранее Алиса Жамбалова завоевала золотые медали в эстафете, в индивидуальной гонке на 5 километров коньковым стилем и в гонке преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU