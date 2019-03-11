2019-03-11T09:28:12+03:00
Общество

Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди

Такой акцией они почтили память известного в Красноярске Валерия Казеки
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Екатерины НадежкинойФото: Екатерины Надежкиной
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Накануне в Красноярске прошел финал соревнований по бенди, на котором так мечтал побывать известный в городе оператор и большой поклонник хоккея с мячом Валерий Казека. Мечтал, но не смог: в августе прошлого года Валерий погиб. Коллеги и друзья Казеки, помня о его желании, вывесили на камеры снимки Валерия.

- Оператора Валерия Казеки не стало с нами недавно. Сегодня коллеги и друзья Валеры из красноярской бригады Матч ТВ прикрепили его фотографию к одной из камер, - написала в соцсетях близкая подруга оператора Екатерина Надежкина. - Валера мечтал побывать на финальных играх хоккея с мячом на Универсиаде - сегодня он был там!

Видеооператору ТВК Валерию Казеке было 46 лет. Практически с момента основания телекомпании, с 1995 года, он работал здесь телеоператором. Коллеги помнят его, как открытого и очень светлого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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