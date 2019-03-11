2019-03-11T09:06:41+03:00
Общество

Роддома в Красноярске закроют на ремонт

Работы будут проводить по графику
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Роддома в Красноярске закроют на ремонтРоддома в Красноярске закроют на ремонтФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские роддома закрывают на ремонт, каждый - практически на месяц. Такое сообщение опубликовал сегодня минздрав края. В планах отремонтировать 7 роддомов. Однако женщин, планирующих стать мамами в этом году, успокоили: во-первых, роддома не закроют все разом; во-вторых, пациенток будут направлять в готовые к приему учреждения. Иначе никак. Стоит отметить, что ремонтные работы в роддомах Красноярска проводятся весной и летом ежегодно - помещения приводят в порядок, проводят здесь дезинфекцию и другие работы.

Что касается планов на этот год, то график закрытия такой:

- роддом № 4 (Устиновича, 7) с 13 по 31 мая;

- родильный дом «Красноярской межрайонной клинической больницы № 20» (Инструментальная, 12) с 9 сентября по 7 октября;

- родильный дом № 2 (Красраб, 170) с 3 по 30 июня;

- родильный дом № 5 (Свободный, 73) с 1 по 28 июля;

- родильный дом № 1 (бул. Солнечный, 2) с 29 июля по 25 августа;

- центр охраны материнства и детства (Киренского, 2 А) — с 26 августа по 8 сентября;

- межрайонная детская клиническая больница № 1 (отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных) с 24 апреля по 12 мая.

Добавим, что есть нюанс: направление в другое медучреждение должен выдать наблюдающий вас акушер-гинеколог. К слову, при отсутствии определенных показаний по здоровью женщина сама может выбрать удобное для родов медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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