Роддома в Красноярске закроют на ремонт
Красноярские роддома закрывают на ремонт, каждый - практически на месяц. Такое сообщение опубликовал сегодня минздрав края. В планах отремонтировать 7 роддомов. Однако женщин, планирующих стать мамами в этом году, успокоили: во-первых, роддома не закроют все разом; во-вторых, пациенток будут направлять в готовые к приему учреждения. Иначе никак. Стоит отметить, что ремонтные работы в роддомах Красноярска проводятся весной и летом ежегодно - помещения приводят в порядок, проводят здесь дезинфекцию и другие работы.
Что касается планов на этот год, то график закрытия такой:
- роддом № 4 (Устиновича, 7) с 13 по 31 мая;
- родильный дом «Красноярской межрайонной клинической больницы № 20» (Инструментальная, 12) с 9 сентября по 7 октября;
- родильный дом № 2 (Красраб, 170) с 3 по 30 июня;
- родильный дом № 5 (Свободный, 73) с 1 по 28 июля;
- родильный дом № 1 (бул. Солнечный, 2) с 29 июля по 25 августа;
- центр охраны материнства и детства (Киренского, 2 А) — с 26 августа по 8 сентября;
- межрайонная детская клиническая больница № 1 (отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных) с 24 апреля по 12 мая.
Добавим, что есть нюанс: направление в другое медучреждение должен выдать наблюдающий вас акушер-гинеколог. К слову, при отсутствии определенных показаний по здоровью женщина сама может выбрать удобное для родов медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU