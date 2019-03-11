«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске
Что русскому хорошо, то британцу «долбаный мороз». Именно так охарактеризовал погоду в Красноярске хедлайнер Зимней универсиады-2019, британский певец Джон Ньюман, когда прибыл в город на концерт, завершающий Студенческие игры.
Снимок Ньюман выложил в Инстаграм с подписью: «В Сибири долбанный мороз».
Джон Ньюман и U-LAIKA. Видео: @johnnewmanmusic, instagram.com.
На фото певец прячет лицо, кутаясь в воротник. Между тем сегодня в Красноярске утром было всего минус 8 градусов, а днем ожидаются плюсовые температуры. Стоит отметить, что март в Красноярске, по мнению синоптиков, вообще очень теплый для Сибири. Ожидается даже, что будут побиты температурные рекорды прошлых лет.
В боулинге. Видео: @johnnewmanmusic, instagram.com.
Что касается певца, то он уже встретился с организаторами Универсиады, обнял Юлайку и сыграл в боулинг в отеле Hilton.
Концерт Джона Ньюмана состоится сегодня в 19.00 в концертном зале Гранд Холл Сибирь. Предполагается, что на закрытии Зимней универсиады-2019, которая состоится 12 марта в 20.00, Ньюман исполнит свой хит Feelings.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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