Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбоя
Депутаты Заксобрания Красноярского края решили позаботиться о МФО и разработали законопроект, который поможет защитить организации микрозаймов от разбоя. Соответствующий документ уже размещен на сайте Госдумы РФ.
Народные избранники ратуют за то, чтобы обязать организации микрозаймов соблюдать требования Центробанка о правилах хранения и инкассации банкнот и монет, ведь во многих подобных компаниях деньги хранятся не в сейфах, а в кассах. Кроме того, депутаты предлагают обязать такие компании открывать офисы не во временных сооружениях, а в объектах капитального строительства, оснастить помещения камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Обратная ситуация способствует росту числа разбойных гападений на МФО.
- Особое беспокойство вызывает деятельность микрофинансовых организаций, поскольку уровень защищенности денежных средств в данных организациях значительно уступает уровню защищенности в банковских (кредитных) организациях, - считают авторы законопроекта.
Изменения планируют внести в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
ИСТОЧНИК KP.RU