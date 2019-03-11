2019-03-11T05:46:06+03:00
Общество

Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбоя

Организации микрозаймов хотят обязать работать согласно требованиям Центробанка о правилах хранения и инкассации банкнот и монет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбояКрасноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбояФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты Заксобрания Красноярского края решили позаботиться о МФО и разработали законопроект, который поможет защитить организации микрозаймов от разбоя. Соответствующий документ уже размещен на сайте Госдумы РФ.

Народные избранники ратуют за то, чтобы обязать организации микрозаймов соблюдать требования Центробанка о правилах хранения и инкассации банкнот и монет, ведь во многих подобных компаниях деньги хранятся не в сейфах, а в кассах. Кроме того, депутаты предлагают обязать такие компании открывать офисы не во временных сооружениях, а в объектах капитального строительства, оснастить помещения камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Обратная ситуация способствует росту числа разбойных гападений на МФО.

- Особое беспокойство вызывает деятельность микрофинансовых организаций, поскольку уровень защищенности денежных средств в данных организациях значительно уступает уровню защищенности в банковских (кредитных) организациях, - считают авторы законопроекта.

Изменения планируют внести в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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