2019-03-11T04:32:21+03:00
Происшествия

Мотоциклист попал в больницу после лобового ДТП с Тойотой в Красноярске

По словам водителя легковушки, он просто не увидел, откуда появился байкер
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Роман РомановФото: Роман Романов
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Только чудом можно объяснить то, что в ДТП, которое случилось на Сурикова, 53 в Красноярске минувшей ночью, пострадавший мотоциклист выжил. Здесь произошло столкновение между Тойотой и байком. По словам очевидца аварии Романа Романова, до происшествия мотоциклист лихачил в потоке машин, подрезал водителей и, в конце концов, влетел в иномарку. Позднее водитель легковушки пояснил, что даже не понял, в какой момент и откуда появился байк. Мужчина пытался повернуть налево, однако в это время по встречной полосе, как оказалось, летел байк. Его-то он и не заметил.

Авария, безусловно, очень опасная и могла окончиться гибелью участников. Судя по кадрам, мотоцикл вышвырнуло на Тойоту с огромной силой, вся передняя часть машины полностью смята. Самого байкера откинуло в сторону. Мотоциклист отделался переломами руки и бедра. Его доставили в больницу. Вероятнее всего, это первое ДТП с участием мотоцикла в городе за последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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