Красноярск ожидает теплая и пасмурная рабочая неделя

СЕГОДНЯ 03:58 2019-03-11T03:58:07+03:00

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Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в ближайшую неделю в Красноярске. На небольшое похолодание, с которого начался понедельник, обращать внимания не стоит - через центральные районы края проходит холодный фронт. Уже вскоре плюсовые температуры вернутся.

Итак, согласно прогнозам синоптиков, в Красноярске во вторник, 11 марта, ожидается днем до плюс 1 градуса, ночью - до минус 1. Потепление начнется со среды: днем до плюс 8 градусов. В четверг будет теплее еще на один градус - до плюс 9. Самым теплым днем недели станет пятница: днем плюсовые температуры ожидаются более 10 градусов. Погода со вторника будет пасмурной, возможны дожди с мокрым снегом. Так что стоит прихватить зонтик на работу. Предварительно - небольшое похолодание вернется в город только на будущих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU