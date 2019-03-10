Красноярские волонтеры пытаются спасти собачку, которую пытались сжечь в печке

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-10T16:53:35+03:00

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Маленькая, худая, грязная и такая несчастная. Маленькая собачка Лея за десять месяцев своей жизни испытала такое, что не приснится в страшном сне. После пережитого у нее безжизненный, потухший взгляд. Волонтеры делают все возможное, чтобы спасти несчастного песика.

Малыша Лея жила раньше у своих хозяев в селе Рыбное. Ее били каждый день. Не кормили. А потом и вовсе решили сжечь в печке. Лею засунули в печь с тлеющей золой. Утром хозяин, увидев, как мучается собака, решил ее добить… Об этом написали зоозащитники в группе «Верность».

«Малышка, покалеченная людьми. Ее пытались поджечь, били по всему телу, по голове, по лапкам. Ожог оказался довольно сильным, у нее начала кожа с лапы слезать кусками, некроз тканей. Практически все бедро сожжено», - сообщила Инга Ефимец, куратор собачки.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, о случившемся волонтеры узнали из местной группы в соцсетях. Лею спасла от гибели соседка. Сейчас бедняжку лечат в ветеринарной клинике. Но только средств не хватает. Если вы хотите помочь выжить этой настрадавшейся малышке, то позвоните куратору по телефону: 8-953-586-80-82 (Инга). Либо можно найти необходимую информацию в группе «Приют собачьих сердец «Верность» «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU