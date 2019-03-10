Российские спортсмены остались без медалей в мужском масс-старте

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-10T12:09:34+03:00

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Российские спортсмены остались без медалей в заключительной гонке на Студенческих играх – мужском масс-старте. Соревнования проводились в многофункциональном комплексе «Академия биатлона».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, первое место по итогам гонки занял норвежец Эспен Улдаль, «серебро» завоевал белорус Максим Воробей, «бронза» – у чеха Адама Вацлавика.

Первый рубеж многие биатлонисты прошли без промахов, и лидирующая группа оставалась плотной. А вот на втором рубеже не обошлось без промахов. Лидером стал отстрелявшийся точно норвежец Эспен Улдаль. Около полуминуты ему проигрывали белорус Максим Воробей, чех Давид Толар и еще один представитель Норвегии – Торстен Опсаль. К тому моменту лучшим среди россиян был Александр Дедюхин, который занимал лишь пятое место.

После третьей стрельбы наметились лидеры гонки. Улдаль промахнулся один раз, Воробей был предельно аккуратен. На трассу они вернулись вместе. Ближайшие соперники отставали от них более чем на 50 секунд.

Эспен Улдаль занял первое местоФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Заключительная стрельба решила результат гонки. Норвежец стрелял быстро, и только раз промахнулся. Белорус долго целился, но в итоге промахнулся дважды. Перед заключительным кругом первым шел Улдаль, вторым – Воробей, третьим - чех Адам Вацлавик. Неожиданностей не случилось. Эта тройка и заняла все призовые места.

- Это лучшая гонка в моей жизни! – ликовал Эспен Улдаль. - Лучший опыт, который у меня только был! Мой соперник из Беларуси очень быстро бежал. Но, к счастью, у меня были замечательные лыжи, которые помогли мне преодолеть эту гонку.

Норвежец отметил, что трасса очень непростая, почти нет спусков, сплошные подъемы. Поэтому пришлось потрудиться.

- Конечно, чуть-чуть не хватило сил на последний рубеж, но своим результатом очень доволен, - сказал Максим Воробей. - Самую сильную конкуренцию мне сегодня составила моя стрельба.

Обладатель второго места признался, что в лыжной подготовке сильнее российские спортсмены, у них на всех гонках гораздо лучше едут лыжи.

Добавим, что на биатлонных соревнованиях Зимней универсиады-2019 было разыграно 9 комплектов наград. Российские спортсмены выиграли 8 золотых медалей. А вот в последней гонке Студенческих игр даже не попали на пьедестал.

ИСТОЧНИК KP.RU