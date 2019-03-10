2019-03-10T11:47:41+03:00
Происшествия

В Красноярске ребенок пострадал по вине лихача, который после ДТП пытался сбежать

У предполагаемого виновника аварии не оказалось водительского удостоверения
Ольга КОСТИНА
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В ДТП пострадал ребенок Фото: ЧП-КрасноярскВ ДТП пострадал ребенок Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске сегодня утром, 10 марта, произошла авария на перекрестке улиц ГоденкоКопылова. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, водитель «ВАЗ 2109» на высокой скорости выехал на красный сигнал светофора и въехал в микроавтобус «Toyota Voxy».

- После столкновения водитель Лады пытался убежать с места происшествия, - добавили в пресс-службе ведомства. – Но буквально в 100-150 метрах его задержали дорожные полицейские.

Известно, что водитель и пассажиры автомобиля «Toyota» приехали в Красноярск из Томска. Во время столкновения пострадал 8-летний ребенок. Его сразу после столкновения увезли в больницу. Сейчас с мальчиком все в порядке.

«Всем спасибо, кто поддержал! Мы приехали из Томска на универсиаду. С ребенком все сейчас в порядке, дома», - написала в соцсетях родственница ребенка Анастасия.

Оказалось, что у водителя «девятки» нет прав. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, употреблял ли мужчина запрещенные вещества, перед тем, как сесть за руль. Ведь очевидцы уверяют, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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