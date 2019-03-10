Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край
Призеры XXIX Всемирной зимней универсиады, выступающие за сборную команду Красноярского края, получили букеты цветов, сувениры и памятные открытки с текстом поздравления губернатора Александра Усса. Глава региона поблагодарил атлетов за настойчивое стремление к победе и поздравил с восхождением на пьедестал Студенческих игр.
«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что спортсмены показали очень достойный результат. Они завоевали медали в сноуборде, биатлоне, фристайле, лыжных гонках и спортивном ориентировании, горных лыжах:
Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Александра Дедюхин (биатлон);
Любовь Никитина (фристайл);
Кристина Пауль, Даниила Дильман (сноуборд);
Яна Кирпиченко и Кирилл Киливнюк (лыжные гонки);
Марина Вяткина (ориентирование);
Антон Енджиевский (горные лыжи).
Поздравляем и гордимся!
ИСТОЧНИК KP.RU