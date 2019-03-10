Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-10T11:23:01+03:00

Губернатор поблагодарил спортсменов на их стремление к победе

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Призеры XXIX Всемирной зимней универсиады, выступающие за сборную команду Красноярского края, получили букеты цветов, сувениры и памятные открытки с текстом поздравления губернатора Александра Усса. Глава региона поблагодарил атлетов за настойчивое стремление к победе и поздравил с восхождением на пьедестал Студенческих игр.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что спортсмены показали очень достойный результат. Они завоевали медали в сноуборде, биатлоне, фристайле, лыжных гонках и спортивном ориентировании, горных лыжах:

Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Александра Дедюхин (биатлон);

Любовь Никитина (фристайл);

Кристина Пауль, Даниила Дильман (сноуборд);

Яна Кирпиченко и Кирилл Киливнюк (лыжные гонки);

Марина Вяткина (ориентирование);

Антон Енджиевский (горные лыжи).

Поздравляем и гордимся!

ИСТОЧНИК KP.RU