2019-03-10T10:22:24+03:00
Спорт

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019

Гонка получилась напряженная и непредсказуемая
Ольга КОСТИНА
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Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Студенческих игрЕкатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Студенческих игрФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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В многофункциональном комплексе «Академия биатлона» триумфом российских биатлонисток завершилась женская часть биатлонных соревнований на Студенческих играх. В масс-старте победу одержала Екатерина Мошкова и стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019.

Масс-старт – один из самых эмоциональных видов в биатлонной программе. Результат сложно предсказать с первых минут. За время гонки лидеры меняются несколько раз. Так было и сейчас.

Уже на первом круге шестерка российских биатлонисток оторвалась от остальной группы. Екатерина Мошкова, Тамара Воронина и Елизавета Каплина чисто прошли первый огневой рубеж. Четвертой после первой стрельбы стала норвежка Силия Хенси.

Второй рубеж чисто прошла Каплина. Мошкова и Воронина промахнулись, но только по одному разу. После первой стойки борьба обострилась. Каплина получила сразу два круга, Мошкова и Воронина – по одному, а Наталья Гербулова и Елена Чиркова отстреляли чисто. В итоге в диапазоне менее чем 40 секунд, уместились сразу пять спортсменок. Наталья Гербулова упорно шла к цели и пыталась сократить отставание от лидера.

На первом круге шестерка российских биатлонисток оторвалась от остальной группы Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

На первом круге шестерка российских биатлонисток оторвалась от остальной группыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Исход гонки решила заключительная стрельба. Каплина вновь отработала чисто, Мошкова и Гербулова не закрыли по одной мишени.

В итоге основная борьба развернулась Каплиной и Мошковой которая ушла на последний круг с отставанием на 11,6 секунды. Но за километр до финиша лидер сменился. На подъеме Екатерина Мошкова ушла в отрыв и завоевала свою третью золотую медаль Зимней универсиалы-2019.

- Сегодня гонка была контактная, напряженная, – сказала после финиша Екатерина Мошкова. – Все вновь решил последний рубеж, где я допустила промах. Но на трассе удалось сократить небольшое отставание и выиграть.

Елизавета Каплина тоже осталась довольная своим выступлением, ведь она не допустила ни одного промаха.

- Я очень довольна вторым местом, это моя первая медаль на Студенческих играх! – похвастала спортсменка. - Начала гонку спокойно, старалась держаться за девчонками.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, после финиша Наталью Гербулову дисквалифицировали за неправильное прохождение штрафного круга. Третье место досталось Елене Чирковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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