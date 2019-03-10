В Красноярске неизвестный разрисовал машину сердечками и написал: «Прости меня»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-10T08:58:36+03:00

Пользователи соцсетей сейчас гадают: простит или нет?

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Масленичная неделя заканчивается Прощеным воскресеньем. Сегодня принято просить друг у друга прощение и прощать. Некоторые подходят к этому вопросу творчески.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в красноярском микрорайоне Покровский неизвестный разрисовал машину разноцветными сердечками и написал: «Прости меня». Надпись красуется на капоте и сбоку. Это видео появилось сегодня, 10 марта, в соцсетях и сразу вызвало бурное обсуждение пользователей.

«Наверное, сильно провинился!»

Некоторые предположили, что извинения не будут приняты, ведь хозяйке (или хозяину) придется посетить автомойку за свой счет.

Другие же были не столь категоричны, разглядев, что рисунки и надпись выполнены меловой краской.

«Краска на основе мела. Она смывается водой».

А некоторые и вовсе начали шутить над этой ситуацией: «Было бы смешно, если бы была надпись «Прости меня! В магазине не было смываемой краски».

Фото и видео: «Я живу в Красноярске».

Разрисовали машину на Покровке."Я живу в Красноярске"

ИСТОЧНИК KP.RU