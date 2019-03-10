2019-03-10T08:58:36+03:00
Общество

В Красноярске неизвестный разрисовал машину сердечками и написал: «Прости меня»

Пользователи соцсетей сейчас гадают: простит или нет?
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Машину изрисовали сердечками Фото: Я живу в КрасноярскеМашину изрисовали сердечками Фото: Я живу в Красноярске
Изменить размер текста:

Масленичная неделя заканчивается Прощеным воскресеньем. Сегодня принято просить друг у друга прощение и прощать. Некоторые подходят к этому вопросу творчески.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в красноярском микрорайоне Покровский неизвестный разрисовал машину разноцветными сердечками и написал: «Прости меня». Надпись красуется на капоте и сбоку. Это видео появилось сегодня, 10 марта, в соцсетях и сразу вызвало бурное обсуждение пользователей.

«Наверное, сильно провинился!»

Некоторые предположили, что извинения не будут приняты, ведь хозяйке (или хозяину) придется посетить автомойку за свой счет.

Другие же были не столь категоричны, разглядев, что рисунки и надпись выполнены меловой краской.

«Краска на основе мела. Она смывается водой».

А некоторые и вовсе начали шутить над этой ситуацией: «Было бы смешно, если бы была надпись «Прости меня! В магазине не было смываемой краски».

Фото и видео: «Я живу в Красноярске».

Разрисовали машину на Покровке."Я живу в Красноярске"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские спортсмены остались без медалей в мужском масс-старте
В Красноярске ребенок пострадал по вине лихача, который после ДТП пытался сбежать
Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019
Станислава Константинова про свое выступление на Студенческих играх: «Не было у меня права на ошибку»
Цветы, портреты, сумочки: дети из Красноярского края приготовили для своих мам удивительные подарки
Пункт назначения: возле Канска на трассе легковушка перелетела через перевернутую телегу с бревнами
В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице